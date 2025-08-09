Clima para amanhã em Recife previsão do tempo desta domingo (10/08)

A temperatura mínima para Recife é de 24°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 67%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 67%

67% Nível de nebulosidade: 63%

63% Nascer do Sol: 05h08

05h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 3.75 km/h

3.75 km/h Fase da Lua: Lua cheia