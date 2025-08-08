Clima para amanhã em Recife previsão do tempo desta sábado (09/08)

A temperatura mínima para Recife é de 23°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 70%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 89%.

Nível de umidade: 70%

70% Nível de nebulosidade: 15%

15% Nascer do Sol: 05h08

05h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 0.59mm

0.59mm Velocidade do vento: 3.73 km/h

3.73 km/h Fase da Lua: Lua cheia