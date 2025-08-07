Clima para amanhã em Recife previsão do tempo desta sexta (08/08)

A temperatura mínima para Recife é de 23°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 65%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 50%.

Nível de umidade: 65%

65% Nível de nebulosidade: 19%

19% Nascer do Sol: 05h08

05h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 0.41mm

0.41mm Velocidade do vento: 3.4 km/h

3.4 km/h Fase da Lua: Lua cheia