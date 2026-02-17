Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta quarta (18/02)Saiba como será o clima em Juazeiro do Norte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Juazeiro do Norte é de 20°C, e a máxima de 33°C. A umidade do ar é de 56%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 56%
- Nível de nebulosidade: 100%
- Nascer do Sol: 05h02
- Pôr do Sol: 18h02
- Volume de chuva: 3.87mm
- Velocidade do vento: 2.51 km/h
- Fase da Lua: Lua nova
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:
