Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta domingo (15/02)

Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta domingo (15/02)

Saiba como será o clima em Juazeiro do Norte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Juazeiro do Norte é de 21°C, e a máxima de 31°C. A umidade do ar é de 87%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

  • Nível de umidade: 87%
  • Nível de nebulosidade: 100%
  • Nascer do Sol: 05h02
  • Pôr do Sol: 18h02
  • Volume de chuva: 11.34mm
  • Velocidade do vento: 3.41 km/h
  • Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:

