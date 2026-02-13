Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta sábado (14/02)

A temperatura mínima para Juazeiro do Norte é de 21°C, e a máxima de 32°C. A umidade do ar é de 48%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 48%

48% Nível de nebulosidade: 70%

70% Nascer do Sol: 05h02

05h02 Pôr do Sol: 18h02

18h02 Volume de chuva: 2.44mm

2.44mm Velocidade do vento: 3.07 km/h

3.07 km/h Fase da Lua: Lua minguante