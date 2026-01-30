Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta sábado (31/01)

A temperatura mínima para Juazeiro do Norte é de 21°C, e a máxima de 36°C. A umidade do ar é de 48%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 48%

Nível de nebulosidade: 98%

Nascer do Sol: 05h01

Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 0mm

Velocidade do vento: 4.26 km/h

4.26 km/h Fase da Lua: Gibosa crescente