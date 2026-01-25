Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta segunda (26/01)

A temperatura mínima para Juazeiro do Norte é de 20°C, e a máxima de 33°C. A umidade do ar é de 44%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 44%

44% Nível de nebulosidade: 39%

39% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 6.51mm

6.51mm Velocidade do vento: 2.96 km/h

2.96 km/h Fase da Lua: Quarto crescente