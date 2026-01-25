Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta segunda (26/01)Saiba como será o clima em Juazeiro do Norte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Juazeiro do Norte é de 20°C, e a máxima de 33°C. A umidade do ar é de 44%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 44%
- Nível de nebulosidade: 39%
- Nascer do Sol: 05h01
- Pôr do Sol: 18h01
- Volume de chuva: 6.51mm
- Velocidade do vento: 2.96 km/h
- Fase da Lua: Quarto crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:
