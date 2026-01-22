Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta sexta (23/01)Saiba como será o clima em Juazeiro do Norte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Juazeiro do Norte é de 20°C, e a máxima de 37°C. A umidade do ar é de 35%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 20%.
- Nível de umidade: 35%
- Nível de nebulosidade: 8%
- Nascer do Sol: 05h01
- Pôr do Sol: 18h01
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 3.12 km/h
- Fase da Lua: Lua crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente