Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta domingo (09/11)

A temperatura mínima para Juazeiro do Norte é de 21°C, e a máxima de 37°C. A umidade do ar é de 26%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 26%

26% Nível de nebulosidade: 30%

30% Nascer do Sol: 05h11

05h11 Pôr do Sol: 17h11

17h11 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 3.54 km/h

3.54 km/h Fase da Lua: Gibosa minguante