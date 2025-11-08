Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta domingo (09/11)Saiba como será o clima em Juazeiro do Norte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Juazeiro do Norte é de 21°C, e a máxima de 37°C. A umidade do ar é de 26%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 26%
- Nível de nebulosidade: 30%
- Nascer do Sol: 05h11
- Pôr do Sol: 17h11
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 3.54 km/h
- Fase da Lua: Gibosa minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 10/11/2025 (Segunda) — Máxima: 37ºC / Mínima: 20ºC 11/11/2025 (Terça) — Máxima: 37ºC / Mínima: 21ºC 12/11/2025 (Quarta) — Máxima: 36ºC / Mínima: 21ºC 13/11/2025 (Quinta) — Máxima: 35ºC / Mínima: 20ºC 14/11/2025 (Sexta) — Máxima: 36ºC / Mínima: 20ºC
