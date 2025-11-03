Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta terça (04/11)

A temperatura mínima para Juazeiro do Norte é de 20°C, e a máxima de 38°C. A umidade do ar é de 30%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 30%

30% Nível de nebulosidade: 96%

96% Nascer do Sol: 05h11

05h11 Pôr do Sol: 17h11

17h11 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 3.49 km/h

3.49 km/h Fase da Lua: Gibosa crescente