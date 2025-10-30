Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta sexta (31/10)Saiba como será o clima em Juazeiro do Norte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Juazeiro do Norte é de 20°C, e a máxima de 37°C. A umidade do ar é de 31%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 31%
- Nível de nebulosidade: 4%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 17h10
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 3.68 km/h
- Fase da Lua: Quarto crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 01/11/2025 (Sábado) — Máxima: 37ºC / Mínima: 21ºC 02/11/2025 (Domingo) — Máxima: 37ºC / Mínima: 23ºC 03/11/2025 (Segunda) — Máxima: 36ºC / Mínima: 22ºC 04/11/2025 (Terça) — Máxima: 37ºC / Mínima: 21ºC 05/11/2025 (Quarta) — Máxima: 38ºC / Mínima: 21ºC
