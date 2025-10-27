Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta terça (28/10)Saiba como será o clima em Juazeiro do Norte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Juazeiro do Norte é de 21°C, e a máxima de 36°C. A umidade do ar é de 31%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 31%
- Nível de nebulosidade: 18%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 17h10
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 4.41 km/h
- Fase da Lua: Lua crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 29/10/2025 (Quarta) — Máxima: 37ºC / Mínima: 21ºC 30/10/2025 (Quinta) — Máxima: 37ºC / Mínima: 21ºC 31/10/2025 (Sexta) — Máxima: 37ºC / Mínima: 21ºC 01/11/2025 (Sábado) — Máxima: 37ºC / Mínima: 22ºC 02/11/2025 (Domingo) — Máxima: 37ºC / Mínima: 22ºC
