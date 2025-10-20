Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta terça (21/10)Saiba como será o clima em Juazeiro do Norte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Juazeiro do Norte é de 22°C, e a máxima de 33°C. A umidade do ar é de 37%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 37%
- Nível de nebulosidade: 65%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 17h10
- Volume de chuva: 6.26mm
- Velocidade do vento: 5.9 km/h
- Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 22/10/2025 (Quarta) — Máxima: 34ºC / Mínima: 21ºC 23/10/2025 (Quinta) — Máxima: 35ºC / Mínima: 21ºC 24/10/2025 (Sexta) — Máxima: 36ºC / Mínima: 22ºC 25/10/2025 (Sábado) — Máxima: 36ºC / Mínima: 22ºC 26/10/2025 (Domingo) — Máxima: 36ºC / Mínima: 21ºC
