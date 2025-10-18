Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta domingo (19/10)

A temperatura mínima para Juazeiro do Norte é de 21°C, e a máxima de 38°C. A umidade do ar é de 30%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 35%.

Nível de umidade: 30%

30% Nível de nebulosidade: 5%

5% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 17h10

17h10 Volume de chuva: 0.26mm

0.26mm Velocidade do vento: 4.28 km/h

4.28 km/h Fase da Lua: Lua minguante