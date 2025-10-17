Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta sábado (18/10)

A temperatura mínima para Juazeiro do Norte é de 21°C, e a máxima de 37°C. A umidade do ar é de 29%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 61%.

Nível de umidade: 29%

29% Nível de nebulosidade: 47%

47% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 17h10

17h10 Volume de chuva: 0.46mm

0.46mm Velocidade do vento: 4.07 km/h

4.07 km/h Fase da Lua: Lua minguante