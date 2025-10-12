Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta segunda (13/10)

A temperatura mínima para Juazeiro do Norte é de 21°C, e a máxima de 37°C. A umidade do ar é de 29%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 99%.

Nível de umidade: 29%

29% Nível de nebulosidade: 6%

6% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 17h10

17h10 Volume de chuva: 1.04mm

1.04mm Velocidade do vento: 4.95 km/h

4.95 km/h Fase da Lua: Gibosa minguante