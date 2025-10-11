Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta domingo (12/10)Saiba como será o clima em Juazeiro do Norte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Juazeiro do Norte é de 21°C, e a máxima de 37°C. A umidade do ar é de 26%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 26%
- Nível de nebulosidade: 3%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 17h10
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 4.39 km/h
- Fase da Lua: Gibosa minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 13/10/2025 (Segunda) — Máxima: 36ºC / Mínima: 20ºC 14/10/2025 (Terça) — Máxima: 36ºC / Mínima: 21ºC 15/10/2025 (Quarta) — Máxima: 36ºC / Mínima: 21ºC 16/10/2025 (Quinta) — Máxima: 36ºC / Mínima: 20ºC 17/10/2025 (Sexta) — Máxima: 36ºC / Mínima: 20ºC
