Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta quinta (09/10)Saiba como será o clima em Juazeiro do Norte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Juazeiro do Norte é de 21°C, e a máxima de 37°C. A umidade do ar é de 33%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 85%.
- Nível de umidade: 33%
- Nível de nebulosidade: 3%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 17h10
- Volume de chuva: 0.8mm
- Velocidade do vento: 5.07 km/h
- Fase da Lua: Lua cheia
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 10/10/2025 (Sexta) — Máxima: 34ºC / Mínima: 21ºC 11/10/2025 (Sábado) — Máxima: 36ºC / Mínima: 21ºC 12/10/2025 (Domingo) — Máxima: 36ºC / Mínima: 21ºC 13/10/2025 (Segunda) — Máxima: 36ºC / Mínima: 21ºC 14/10/2025 (Terça) — Máxima: 36ºC / Mínima: 22ºC
