Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta sexta (03/10)Saiba como será o clima em Juazeiro do Norte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Juazeiro do Norte é de 20°C, e a máxima de 35°C. A umidade do ar é de 30%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 30%
- Nível de nebulosidade: 3%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 17h10
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 5.44 km/h
- Fase da Lua: Gibosa crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 04/10/2025 (Sábado) — Máxima: 35ºC / Mínima: 18ºC 05/10/2025 (Domingo) — Máxima: 36ºC / Mínima: 20ºC 06/10/2025 (Segunda) — Máxima: 36ºC / Mínima: 21ºC 07/10/2025 (Terça) — Máxima: 37ºC / Mínima: 21ºC 08/10/2025 (Quarta) — Máxima: 36ºC / Mínima: 21ºC
