Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta segunda (29/09)

A temperatura mínima para Juazeiro do Norte é de 21°C, e a máxima de 31°C. A umidade do ar é de 43%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 43%

43% Nível de nebulosidade: 32%

32% Nascer do Sol: 05h09

05h09 Pôr do Sol: 17h09

17h09 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 5.23 km/h

5.23 km/h Fase da Lua: Lua crescente