Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta domingo (28/09)Saiba como será o clima em Juazeiro do Norte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Juazeiro do Norte é de 20°C, e a máxima de 33°C. A umidade do ar é de 40%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 40%
- Nível de nebulosidade: 12%
- Nascer do Sol: 05h09
- Pôr do Sol: 17h09
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 5.71 km/h
- Fase da Lua: Lua crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 29/09/2025 (Segunda) — Máxima: 29ºC / Mínima: 21ºC 30/09/2025 (Terça) — Máxima: 35ºC / Mínima: 18ºC 01/10/2025 (Quarta) — Máxima: 34ºC / Mínima: 19ºC 02/10/2025 (Quinta) — Máxima: 36ºC / Mínima: 19ºC 03/10/2025 (Sexta) — Máxima: 37ºC / Mínima: 21ºC
