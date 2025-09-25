Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta sexta (26/09)Saiba como será o clima em Juazeiro do Norte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil
A temperatura mínima para Juazeiro do Norte é de 19°C, e a máxima de 35°C. A umidade do ar é de 40%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 40%
- Nível de nebulosidade: 32%
- Nascer do Sol: 05h09
- Pôr do Sol: 17h09
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 5.7 km/h
- Fase da Lua: Lua crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 27/09/2025 (Sábado) — Máxima: 33ºC / Mínima: 19ºC 28/09/2025 (Domingo) — Máxima: 33ºC / Mínima: 20ºC 29/09/2025 (Segunda) — Máxima: 36ºC / Mínima: 21ºC 30/09/2025 (Terça) — Máxima: 37ºC / Mínima: 20ºC 01/10/2025 (Quarta) — Máxima: 32ºC / Mínima: 22ºC
