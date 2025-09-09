Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta quarta (10/09)

A temperatura mínima para Juazeiro do Norte é de 18°C, e a máxima de 35°C. A umidade do ar é de 29%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 29%

29% Nível de nebulosidade: 0%

0% Nascer do Sol: 05h09

05h09 Pôr do Sol: 17h09

17h09 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 3.41 km/h

3.41 km/h Fase da Lua: Lua cheia