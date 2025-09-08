Clima para amanhã em Juazeiro do Norte previsão do tempo desta terça (09/09)Saiba como será o clima em Juazeiro do Norte e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Juazeiro do Norte é de 19°C, e a máxima de 34°C. A umidade do ar é de 38%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 38%
- Nível de nebulosidade: 6%
- Nascer do Sol: 05h09
- Pôr do Sol: 17h09
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 5.3 km/h
- Fase da Lua: Lua cheia
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 10/09/2025 (Quarta) — Máxima: 36ºC / Mínima: 17ºC 11/09/2025 (Quinta) — Máxima: 35ºC / Mínima: 19ºC 12/09/2025 (Sexta) — Máxima: 36ºC / Mínima: 19ºC 13/09/2025 (Sábado) — Máxima: 36ºC / Mínima: 20ºC 14/09/2025 (Domingo) — Máxima: 35ºC / Mínima: 19ºC
