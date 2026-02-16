Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta terça (17/02)

A temperatura mínima para Fortaleza é de 25°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 79%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 79%

79% Nível de nebulosidade: 98%

98% Nascer do Sol: 05h02

05h02 Pôr do Sol: 17h02

17h02 Volume de chuva: 17.97mm

17.97mm Velocidade do vento: 5.61 km/h

5.61 km/h Fase da Lua: Lua nova