Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta segunda (16/02)

A temperatura mínima para Fortaleza é de 25°C, e a máxima de 29°C. A umidade do ar é de 66%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 66%

Nível de nebulosidade: 33%

Nascer do Sol: 05h02

Pôr do Sol: 17h02

Volume de chuva: 3.25mm

Velocidade do vento: 5.34 km/h

5.34 km/h Fase da Lua: Lua minguante