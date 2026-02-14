Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta domingo (15/02)

A temperatura mínima para Fortaleza é de 25°C, e a máxima de 29°C. A umidade do ar é de 67%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 67%

67% Nível de nebulosidade: 22%

22% Nascer do Sol: 05h02

05h02 Pôr do Sol: 17h02

17h02 Volume de chuva: 3.02mm

3.02mm Velocidade do vento: 4.87 km/h

4.87 km/h Fase da Lua: Lua minguante