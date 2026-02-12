Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta sexta (13/02)

A temperatura mínima para Fortaleza é de 24°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 63%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 63%

Nível de nebulosidade: 96%

Nascer do Sol: 05h02

Pôr do Sol: 17h02

Volume de chuva: 4.57mm

Velocidade do vento: 4.2 km/h

4.2 km/h Fase da Lua: Lua minguante