Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta sexta (30/01)

A temperatura mínima para Fortaleza é de 25°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 75%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 75%

Nível de nebulosidade: 93%

Nascer do Sol: 05h01

Pôr do Sol: 17h01

Volume de chuva: 5.17mm

Velocidade do vento: 5.33 km/h

5.33 km/h Fase da Lua: Gibosa crescente