Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta quinta (29/01)

A temperatura mínima para Fortaleza é de 25°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 73%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

