Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta terça (27/01)

A temperatura mínima para Fortaleza é de 24°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 74%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 74%

74% Nível de nebulosidade: 100%

100% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 17h01

17h01 Volume de chuva: 12.18mm

12.18mm Velocidade do vento: 6.84 km/h

6.84 km/h Fase da Lua: Quarto crescente