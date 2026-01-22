Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta sexta (23/01)

A temperatura mínima para Fortaleza é de 26°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 75%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 75%

75% Nível de nebulosidade: 44%

44% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 17h01

17h01 Volume de chuva: 2.47mm

2.47mm Velocidade do vento: 6.97 km/h

6.97 km/h Fase da Lua: Lua crescente