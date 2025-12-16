Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta quarta (17/12)Saiba como será o clima em Fortaleza e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Fortaleza é de 26°C, e a máxima de 29°C. A umidade do ar é de 67%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 67%
- Nível de nebulosidade: 66%
- Nascer do Sol: 05h12
- Pôr do Sol: 17h12
- Volume de chuva: 3.24mm
- Velocidade do vento: 6.48 km/h
- Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 18/12/2025 (Quinta) — Máxima: 29ºC / Mínima: 26ºC 19/12/2025 (Sexta) — Máxima: 29ºC / Mínima: 26ºC 20/12/2025 (Sábado) — Máxima: 28ºC / Mínima: 26ºC 21/12/2025 (Domingo) — Máxima: 28ºC / Mínima: 26ºC 22/12/2025 (Segunda) — Máxima: 27ºC / Mínima: 25ºC
