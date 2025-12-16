Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta quarta (17/12)

A temperatura mínima para Fortaleza é de 26°C, e a máxima de 29°C. A umidade do ar é de 67%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 67%

67% Nível de nebulosidade: 66%

66% Nascer do Sol: 05h12

05h12 Pôr do Sol: 17h12

17h12 Volume de chuva: 3.24mm

3.24mm Velocidade do vento: 6.48 km/h

6.48 km/h Fase da Lua: Lua minguante