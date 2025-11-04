Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta quarta (05/11)

A temperatura mínima para Fortaleza é de 25°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 64%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 20%.

Nível de umidade: 64%

64% Nível de nebulosidade: 60%

60% Nascer do Sol: 05h11

05h11 Pôr do Sol: 17h11

17h11 Volume de chuva: 0.11mm

0.11mm Velocidade do vento: 8.16 km/h

8.16 km/h Fase da Lua: Lua cheia