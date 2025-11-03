Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta terça (04/11)

A temperatura mínima para Fortaleza é de 25°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 62%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 62%

62% Nível de nebulosidade: 86%

86% Nascer do Sol: 05h11

05h11 Pôr do Sol: 17h11

17h11 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 7.23 km/h

7.23 km/h Fase da Lua: Gibosa crescente