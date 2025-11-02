Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta segunda (03/11)Saiba como será o clima em Fortaleza e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Fortaleza é de 26°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 63%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 63%
- Nível de nebulosidade: 95%
- Nascer do Sol: 05h11
- Pôr do Sol: 17h11
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 6.45 km/h
- Fase da Lua: Gibosa crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 04/11/2025 (Terça) — Máxima: 28ºC / Mínima: 26ºC 05/11/2025 (Quarta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 26ºC 06/11/2025 (Quinta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 26ºC 07/11/2025 (Sexta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 26ºC 08/11/2025 (Sábado) — Máxima: 29ºC / Mínima: 26ºC
