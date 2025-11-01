Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta domingo (02/11)

A temperatura mínima para Fortaleza é de 25°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 63%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

