Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta sábado (01/11)

Saiba como será o clima em Fortaleza e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Fortaleza é de 25°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 64%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

  • Nível de umidade: 64%
  • Nível de nebulosidade: 69%
  • Nascer do Sol: 05h10
  • Pôr do Sol: 17h10
  • Volume de chuva: 0.71mm
  • Velocidade do vento: 7.8 km/h
  • Fase da Lua: Quarto crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:  02/11/2025 (Domingo) — Máxima: 28ºC / Mínima: 25ºC  03/11/2025 (Segunda) — Máxima: 28ºC / Mínima: 25ºC  04/11/2025 (Terça) — Máxima: 28ºC / Mínima: 26ºC  05/11/2025 (Quarta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 26ºC  06/11/2025 (Quinta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 26ºC

