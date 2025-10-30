Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta sexta (31/10)

A temperatura mínima para Fortaleza é de 26°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 67%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 57%.

Nível de umidade: 67%

67% Nível de nebulosidade: 92%

92% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 17h10

17h10 Volume de chuva: 0.24mm

0.24mm Velocidade do vento: 7.6 km/h

7.6 km/h Fase da Lua: Quarto crescente