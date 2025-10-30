Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta sexta (31/10)Saiba como será o clima em Fortaleza e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Fortaleza é de 26°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 67%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 57%.
- Nível de umidade: 67%
- Nível de nebulosidade: 92%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 17h10
- Volume de chuva: 0.24mm
- Velocidade do vento: 7.6 km/h
- Fase da Lua: Quarto crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 01/11/2025 (Sábado) — Máxima: 28ºC / Mínima: 26ºC 02/11/2025 (Domingo) — Máxima: 28ºC / Mínima: 26ºC 03/11/2025 (Segunda) — Máxima: 28ºC / Mínima: 26ºC 04/11/2025 (Terça) — Máxima: 27ºC / Mínima: 26ºC 05/11/2025 (Quarta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 25ºC
