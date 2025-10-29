Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta quinta (30/10)

A temperatura mínima para Fortaleza é de 25°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 68%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 23%.

Nível de umidade: 68%

68% Nível de nebulosidade: 47%

47% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 17h10

17h10 Volume de chuva: 0.35mm

0.35mm Velocidade do vento: 7.64 km/h

7.64 km/h Fase da Lua: Quarto crescente