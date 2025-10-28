Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta quarta (29/10)

A temperatura mínima para Fortaleza é de 25°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 65%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 94%.

Nível de umidade: 65%

65% Nível de nebulosidade: 32%

32% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 17h10

17h10 Volume de chuva: 1.48mm

1.48mm Velocidade do vento: 8.54 km/h

8.54 km/h Fase da Lua: Lua crescente