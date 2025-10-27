Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta terça (28/10)

A temperatura mínima para Fortaleza é de 25°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 63%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 20%.

Nível de umidade: 63%

Nível de nebulosidade: 99%

Nascer do Sol: 05h10

Pôr do Sol: 17h10

Volume de chuva: 0.12mm

Velocidade do vento: 9.05 km/h

9.05 km/h Fase da Lua: Lua crescente