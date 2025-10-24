Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta sábado (25/10)Saiba como será o clima em Fortaleza e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Fortaleza é de 25°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 65%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 36%.
- Nível de umidade: 65%
- Nível de nebulosidade: 2%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 17h10
- Volume de chuva: 0.12mm
- Velocidade do vento: 9.34 km/h
- Fase da Lua: Lua crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 26/10/2025 (Domingo) — Máxima: 28ºC / Mínima: 25ºC 27/10/2025 (Segunda) — Máxima: 28ºC / Mínima: 25ºC 28/10/2025 (Terça) — Máxima: 28ºC / Mínima: 25ºC 29/10/2025 (Quarta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 26ºC 30/10/2025 (Quinta) — Máxima: 29ºC / Mínima: 26ºC
