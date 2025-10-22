Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta quinta (23/10)

A temperatura mínima para Fortaleza é de 25°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 60%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 32%.

Nível de umidade: 60%

60% Nível de nebulosidade: 6%

6% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 17h10

17h10 Volume de chuva: 0.13mm

0.13mm Velocidade do vento: 8.61 km/h

8.61 km/h Fase da Lua: Lua nova