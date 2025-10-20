Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta terça (21/10)

A temperatura mínima para Fortaleza é de 26°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 62%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 44%.

Nível de umidade: 62%

62% Nível de nebulosidade: 12%

12% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 17h10

17h10 Volume de chuva: 0.38mm

0.38mm Velocidade do vento: 8.13 km/h

8.13 km/h Fase da Lua: Lua minguante