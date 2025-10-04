Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta domingo (05/10)Saiba como será o clima em Fortaleza e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Fortaleza é de 24°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 64%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 91%.
- Nível de umidade: 64%
- Nível de nebulosidade: 25%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 17h10
- Volume de chuva: 0.78mm
- Velocidade do vento: 7.83 km/h
- Fase da Lua: Gibosa crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 06/10/2025 (Segunda) — Máxima: 28ºC / Mínima: 25ºC 07/10/2025 (Terça) — Máxima: 28ºC / Mínima: 24ºC 08/10/2025 (Quarta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 25ºC 09/10/2025 (Quinta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 25ºC 10/10/2025 (Sexta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 25ºC
