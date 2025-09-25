Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta sexta (26/09)

A temperatura mínima para Fortaleza é de 24°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 60%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 69%.

Nível de umidade: 60%

60% Nível de nebulosidade: 16%

16% Nascer do Sol: 05h09

05h09 Pôr do Sol: 17h09

17h09 Volume de chuva: 0.25mm

0.25mm Velocidade do vento: 8.79 km/h

8.79 km/h Fase da Lua: Lua crescente