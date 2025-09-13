Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta domingo (14/09)Saiba como será o clima em Fortaleza e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Fortaleza é de 24°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 62%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 60%.
- Nível de umidade: 62%
- Nível de nebulosidade: 40%
- Nascer do Sol: 05h09
- Pôr do Sol: 17h09
- Volume de chuva: 0.35mm
- Velocidade do vento: 8.17 km/h
- Fase da Lua: Gibosa minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 15/09/2025 (Segunda) — Máxima: 28ºC / Mínima: 24ºC 16/09/2025 (Terça) — Máxima: 28ºC / Mínima: 24ºC 17/09/2025 (Quarta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 25ºC 18/09/2025 (Quinta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 25ºC 19/09/2025 (Sexta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 24ºC
