Clima para amanhã em Fortaleza previsão do tempo desta terça (12/08)

A temperatura mínima para Fortaleza é de 24°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 64%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Velocidade do vento: 7.55 km/h

Fase da Lua: Gibosa minguante